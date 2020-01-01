Доктор Мясников назвал видимые признаки рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал о видимых признаках онкологических заболеваний, которые можно заметить, даже не являясь медиком. Для этого просто нужно быть внимательнее к собственному телу.
Так, например, синева на ногте, если она образовалась не после сдавливания или удара, а также желтизна глаз могут свидетельствовать о меланоме.
Темные пятна в складках кожи на шее, груди и подмышках – возможный признак нечувствительности к инсулину, поликистоза яичников и рака желужка.
О раке также может сигнализировать плохое заживление ран. Впрочем, оно в равной степени может говорить и о других опасных заболеваниях, в том числе диабете, анемии и вич-инфекции.
При этом Мясников подчеркнул, что точный диагноз может поставить только врач после полноценной диагностики. Поэтому при подозрительных симптомах следует не заниматься самолечением, а обратиться в больницу.
Комментарии
Статья для первого января
Как этот доктор похож на КашпИровского, в конце существования СССР.
Ну и что... Мы все умрем...