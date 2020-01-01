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Правила регистрации автомобилей изменили в России

, ИА "Амител"
Теперь госномер могут выдать уже в автосалоне
Фото: moyaokruga.ru

Фото: moyaokruga.ru

Зарегистрировать новую машину в России с 1 января 2020 года можно без посещения ГИБДД, сообщает "Коммерсантъ". Выдавать номера будут в автосалонах. Соответствующий документ ранее подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.

Ответственные сотрудники будут осматривать авто и проверять у владельца документы, а информацию передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Затем, если в ведомстве допустят автомобиль к движению, работник автосалона сможет забрать свидетельство о регистрации и госномера, а также передать их владельцу.

Однако не все автодилеры смогут предоставить покупателям эту услугу. Выдавать номера будут лишь те компании, которым присвоят специальный статус и включат в реестр МВД.

Новая услуга будет стоить не больше 500 рублей. Именно такую максимальную цену определили в ФАС.

Напомним, недавно стало известно, что с 2020 года в России изменятся правила экзамена на водительские права. Например, появится возможность аннулировать результаты, если экзаменатор несправедливо поставил низкую оценку.

  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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