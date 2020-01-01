Жириновский требует освободить Цзянькуя и разрешить клонирование

Глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский прокомментировал приговор китайскому ученому Хэ Цзянькую, которого на три года отправили в тюрьму за изменение генома человека.
На своем телеграмм-канале лидер ЛДПР подчеркнул, что вмешательство генетика позволило родиться трем здоровым детям от родителей с ВИЧ-инфекцией, и это достижение, а не преступление.
"Это не преступление, а огромный прорыв в медицине, это великое достижение, — написал Жириновский. — Более того, мы должны снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов — за этим будущее".
Ранее российский ученый-биолог Денис Ребриков рассказал о планах провести эксперимент по генетическому редактированию зародышей человека. Уже имеются первые добровольцы, но для осуществления, задуманного требуется разрешение Минздрава.
С помощью редактирования генома эмбриона Ребриков намерен бороться с наследственной глухотой, вызванной мутацией в гене GJB2. По его словам, у будущей матери уже запущен процесс получения яйцеклеток. Оплодотворение, редактирование и анализ результатов займет около месяца, после этого Ребриков планирует подать запрос в Минздрав, чтобы получить разрешение на редактирование эмбрионов для этой семейной пары.
Сейчас генетическое редактирование одобряют далеко не все ученые. Многие считают, что этот метод опасен для пациентов, так как недостаточно изучен и может привести к непредсказуемым последствиям.
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