Вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей в Приморье

Неизвестные сожгли символ наступающего года на главной площади Владивостока в новогоднюю ночь, сообщает РИА "Новости".
Речь идет о малой архитектурной форме – декоративной фигуре мыши, которая оценивается в 677 тысяч рублей.
Примечательно, что фигура мыши уже второй раз страдает за последний месяц. До этого водитель иномарки решил подрифтовать на новогодней площадке, но не рассчитал траекторию движения автомобиля и протаранил фигуру.
"Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли", – проинформировали в мэрии.
Новая фигура успела простоять только четыре дня – ее установили взамен поврежденной при дрифте.
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Нет тела . Нет дела.
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