1,5 тысячи полицейских дежурят на новогодних праздниках в Алтайском крае

Во время новогодних и рождественских праздников в Алтайском крае усилена охрана общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Для этого задействовано около 2 тысяч человек, из них 1,5 тысячи полицейских и 509 дружинников. Большинство из них осуществляют патрулирование в местах массового скопления людей, в том числе и площадок проведения торжественных мероприятий.
Стоит отметить, что на праздничные дни в Алтайском крае пройдет более 1,4 тысячи массовых мероприятий. Обеспечению их безопасности уделяется повышенное внимание.
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