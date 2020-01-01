Житель Барнаула лишился денег при покупке редкой монеты

Житель Барнаула потерял деньги после того, как попытался приобрести редкую коллекционную монету, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Мужчина заприметил в интернете объявление о продаже интересующего его товара и договорился о приобретении его за четыре тысячи рублей.
Согласно договоренности, нузимат перечислил деньги, а затем перезвонил, чтобы уточнить, пришли они или нет. Однако дозвониться до продавца ему больше не удалось.
Поняв, что стал жертвой мошенников, барнаулец обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".
Полицейские напоминают гражданам, что не следует при сделках доверять малознакомым людям и перечислять им деньги до получении гарантии доставки товара.
Комментарии
На самом деле денег покупатель бы лишился при любом исходе сделки. А в данном случае - он лишился монеты.
Нузимат!!! Вы серьёзно? Откуда таких двоечников в редакцию набрали, из ближайшей подворотни? Исправьте, не позорьтесь.