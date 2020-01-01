Фейерверк запустили в толпу людей у главной елки Канска. Видео

Запуск фейерверка в новогоднюю ночь на центральной праздничной площадке красноярского города Канск едва не завершилось трагедией – залпы фейерверка полетели прямо в толпу людей.
Как сообщает газета "Канские ведомости", никого из собравшихся не покалечило. Момент ЧП запечатлели на видеозапись очевидцы. Видно, как красочные снаряды летят параллельно земле и разрываются на асфальте.
"Видимо, коробка с фейерверками была установлена неверно", — предположили журналисты издания.
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И снова халатность и разгильдяйство отсюда все ЧП последнего времени