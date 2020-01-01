Сумку с 10 млн рублей украли в магазине у пенсионерки в Москве

Неизвестный злоумышленник украл у московской пенсионерки сумку, в которой были 10 млн рублей и мобильный телефон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Инцидент произошел вечером 31 декабря в одном из магазинов поселка Московский, расположенного на 47 км МКАД.
Потерпевшая пояснила, что держала сумку в тележке для продуктов. В определенный момент она заметила, что сумка пропала из корзины, после чего незамедлительно обратилась в полицию.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере". Полицейские устанавливают личность подозреваемого.
Комментарии
Срочно повысить пенсионный возраст!!@
это московский пенсионер чиновник у работяги нет таких ленег
Кому-то нужней
Просто обладеть в МСК пенсы! В авоське 10 муликов!