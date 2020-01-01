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Папа Римский извинился за "плохой пример" после видео с женщиной

, ИА "Амител"
На камеру попал случай, где понтифик отбивается от навязчивой паломницы
Папа Римский Франциск / Фото: spletnik.ru

Папа Римский Франциск / Фото: spletnik.ru

Папа Римский Франциск 1 января во время проповеди по случаю наступления Нового года извинился за свое поведение из-за инцидента с навязчивой паломницей, видеоролик которого попал на видео, мгновенно растиражированное в мировых СМИ.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера, – цитирует слова понтифика РИА "Новости". – И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример".

Напомним, 31 декабря Папу Римского во время прогулки по Ватикану схватила за руку одна из паломниц, собравшихся на площади Святого Петра. Понтифик несколько раз шлепнул по руке женщины, прежде чем за него вступилась его охрана.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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