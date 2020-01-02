Потепление до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 января

2 января 2020 года Алтайский край по-прежнему находится во власти непогоды. Синоптики предупреждают, что сегодня в регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, будет идти снег, местами метели. На дорогах возможны снежные заносы, сильная гололедица.
Температура воздуха в Алтайском крае днем 2 января составит от -1 до -6 градусов. По югу ожидается потепление до +4 градусов.
В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Временами ожидается снег и метель. На дорогах местами гололедица, так что водителям следует быть очень осторожными. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
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