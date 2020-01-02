Барнаульцев приглашают на семейный праздник с конкурсами и подарками

Семейный праздник пройдет в четверг, 2 января, в барнаульском парке "Центральный". Как сообщают организаторы, для гостей приготовили новую игровую программу "Ах, снег, снежок!" с играми, танцами, конкурсами и подарками. Кроме того, с 2 по 12 января в парке будет работать каток с 10 до 21 часа и без выходных. При этом во время зимних каникул для любителей катания проведут акцию "Твой конек". Гость, который возьмет коньки на прокат и найдет в них еще один билет, получит второй час катания бесплатно.
Большой праздник в парке запланирован и 4 января. В этот день здесь проведут игровую программу "Снежная лавина" и шуточный турнир "Сибирский валенок".
А 7 января, в праздник Рождества Христова, в Центральном парке состоится эстафета "Забег рождественских гусей". Принять в нем участие смогут и дети, и взрослые. Победителей ждут подарки.
Подробности можно узнать по телефону (3852) 63-45-75.
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