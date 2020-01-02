В каких аптеках Барнаула с Нового года получать льготные лекарства

С 1 января 2020 года в Барнауле изменились адреса некоторых пунктов выдачи льготных лекарств. Это произошло в связи с переводом аптек № 132 и № 306 в собственность Алтайского края.
Теперь пациенты, прикрепленные к городской поликлинике № 12, получать лекарства будут в "Аптеках Алтая" по адресу: ул. Весенняя, 1в, 1-й этаж поликлиники, сообщают "Вести Алтай". (Ранее они получали препараты в аптеке № 306 на ул. Новосибирской, 1а.)
Пациенты, относящиеся к городской больнице № 10, будут обслуживаться в "Аптеках Алтая" в поселке Южном на ул. Белинского, 13. Это первый этаж детской поликлиники. (Ранее они получали лекарства в аптеке № 1 на ул. Куйбышева, 7.)
Граждане, прикрепленные к городской больнице № 5, также будут получать необходимые препараты по новому адресу. Это проспект. Красноармейский, 131. Напомним, ранее лекарства им выдавали в аптеке № 132 на пр. Калинина, 8.
Кроме того "Аптеки Алтая" открывают новый пункт по выдаче льготных препаратов. Он располагается по адресу Красноармейский, 79. Здесь лекарства смогут получить пациенты городской поликлиники № 3 и детской городской больницы № 1, а также пациенты из детской городской поликлиники № 3.
Отметим, что и пациенты Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера с 1 января будут обслуживаться по новому адресу: вместо аптеки № 1 на ул. Аванесова, 94, они будут получать лекарства в здании поликлиники Алтайского краевого онкологического диспансера.
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