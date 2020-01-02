Украинский ведущий назвал Зеленского "убожеством" и "отрыжкой советской эпохи"

Скандально известный украинский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Свое отношение к главе государства он изложил в посте на своей странице в Facebook, комментируя новогоднее обращение Зеленского к нации.
"Он – концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно – знать, какое убожество возглавляет твое государство и какое количество беспринципных убожеств он представляет", – цитирует РИА "Новости" слова Дроздова,
Журналист также назвал президента "врагом государства".
31 декабря Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. Во время своей речи он периодически переходил на русский и крымско-татарские языки.
Остап Дроздов прославился своими скандальными высказываниями. Например, он сравнил жителей Донбасса с животными, а русскоязычное население страны назвал "залогом войны" и заявил, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
Комментарии
Журналист также назвал президента "врагом государства"
В США главу государства журналисты тоже называют "врагом государства", а в Саудовской Аравии и в Китае не называют
Путина ещё похуже называют
В цивилизованных демократических сша,законно избранного президента журналисты называют факаным.Это только в отсталых Китаях и СА такое невозможно.