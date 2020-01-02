В Алтайском крае увеличили размер пособия детям погибших военнослужащих

С 1 января 2020 года в Алтайском крае на 3% выросло ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Также были проиндексированы ежемесячные пособия, которые получают дети граждан, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы.
Таким образом, с 1 января 2020 года размер ежемесячного пособия составит 2 845,54 рубля или 3092,98 рубля (размер зависит от районного коэффициента 15% или 25%), сообщили в
В министерстве напоминают, что ежемесячное пособие выплачивается детям до достижения 18-летнего возраста. Если же ребенок учится очно в образовательном учреждении, то пособие он получает до окончания обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.
Если же ребенок стал инвалидом до 18 лет, то пособие выплачивается независимо от возраста.
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