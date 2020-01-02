Голландии официально больше нет. Зачем стране сменили название

С 1 января 2020 года государства Голландия больше нет. Теперь его официальное наименование – Нидерланды.
Его и должны использовать местные власти, вузы, частные компании и печатные издания. Как пишет РИА "Новости", власти страны сочли, что это позволит государству, наконец, избавиться от имиджа "рай для наркоманов и проституток".
Кроме того, власти Амстердама ранее заявили, что намерены исключить из использования в городских указателях термин "Квартал красных фонарей". Его изменят на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города". Экскурсии по этому району также хотят прекратить.
Правительство королевства рассчитывает, что такие меры позволят и перераспределить поток туристов в Нидерландах и перенаправить его в непопулярные до сих пор территории, так как Амстердам, парк Кекенхоф и город Лиссе уже задыхаются от чрезмерного наплыва любопытствующих.
Уже известно, что реформа названия обойдется бюджету страны в 200 тысяч евро.
Комментарии
Как розу ты не назови...
Напоминает ситуацию в неком заведении, там тоже вместо смены персонала кровати двигали.
Так вроде и были Нидерланды.
Нидерданды будут, написано же
На те вам проститутки наркотиков по самые Нидерланды!!!
Уже известно, что реформа названия обойдется бюджету страны в 200 тысяч евро------------у нас милицию на полицию переименовали и денег вбухали немеряно...