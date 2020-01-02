Четверг, 2 Январь, 14:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
24см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Голландии официально больше нет. Зачем стране сменили название

, ИА "Амител"
Власти надеются, что после переименования страны, с ней не будут ассоциировать проституцию и наркотики
Фото: infourok.ru

Фото: infourok.ru

С 1  января 2020 года государства "Голландия" больше нет. Теперь его официальное наименование – "Нидерданды".

Его и должны использовать местные власти, вузы, частные компании и печатные издания. Как пишут РИА новости, власти страны сочли, что это позволит государству наконец избавиться от имиджа "рай для наркоманов и проституток".

Кроме, власти Амстердама ранее заявили, что намерены исключить из использования в городских указателях термин "Квартал красных фонарей". Его изменят на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города". Экскурсии по этому району также хотят прекратить.

Правительство королевства рассчитывает, что такие меры позволят и перераспределить поток туристов в Нидерландах и перенаправиить его в непопулярные до сих пор территории, так как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже задыхаются от чрезмерного наплыва любопытствующих.

Уже известно, что реформа названия страны обойдется ее бюджету в 200 тысяч евро.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.01.2020 13:21
- гость -

Как розу ты не назови...

2.01.2020 13:24
- гость -

Напоминает ситуацию в неком заведении, там тоже вместо смены персонала кровати двигали.

2.01.2020 13:33
- гость -

Так вроде и были Нидерланды.

2.01.2020 13:41
Гость

Нидерданды будут, написано же

2.01.2020 13:55
- гость -

На те вам проститутки наркотиков по самые Нидерланды!!!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:56
Когда первый рабочий день в 2020 году? 1
13:28
Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
12:56
Голландии официально больше нет. Зачем стране сменили название 5
12:03
В Алтайском крае увеличили размер пособия детям погибших военнослужащих 0
11:44
Украинский ведущий назвал Зеленского "убожеством" и "отрыжкой советской эпохи" 3
11:17
Загадочный вирус, поражающий легкие, распространяется в Китае 1
10:51
В каких аптеках Барнаула с Нового года получать льготные лекарства 2
10:04
Барнаульцев приглашают на семейный праздник с конкурсами и подарками 0
09:48
Нарколог назвал смертельно опасные способы борьбы с похмельем 3
09:18
Ешь и веселись, но не толстей! Как не набрать лишних кг на новогодних каникулах 4
08:39
Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит зимой 2020 3
08:03
Чудеса случаются: россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей 8
07:43
Непривычная ситуация. Что происходило с рублем в 2019 году и чего ожидать в 2020-м 6
07:04
Неземной пин-ап: "Роскосмос" выпустил необычный календарь 3
06:46
Кто платит за новогоднюю иллюминацию, украшающую город 1
06:21
Овны, готовьтесь: какие самые несчастливые знаки зодиака по гороскопу на 2020 год? 0
06:05
Потепление до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 января 0
21:09
Барнаульцы сообщили о массовой драке у ТРЦ "Европа" 14
20:50
Папа Римский извинился за "плохой пример" после видео с женщиной 2
20:29
Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж 13
19:44
Сумку с 10 млн рублей украли в магазине у пенсионерки в Москве 6
19:16
Деду Морозу пришлось стать скалолазом, чтобы подарить детям чудо 0
18:25
Фейерверк запустили в толпу людей у главной елки Канска. Видео 1
17:59
Житель Барнаула лишился денег при покупке редкой монеты 6
17:18
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года. Видео 8
16:45
1,5 тысячи полицейских дежурят на новогодних праздниках в Алтайском крае 3
16:14
Вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей в Приморье 10
15:39
Предельную сумму долга по кредитам россиян уменьшили еще сильнее 0
14:57
Жириновский требует освободить Цзянькуя и разрешить клонирование 3
14:29
Правила регистрации автомобилей изменили в России 0
13:57
С банков начали взимать комиссию за переводы по номеру телефона 6
13:09
Неправильный сон повышает риск смертельного заболевания 0
12:25
Доктор Мясников назвал видимые признаки рака 5
11:37
СМИ: балкон барнаульца загорелся от выстрела фейерверка 10
11:14
Утром 1 января в Барнауле прошла пробежка против пьянства 18
10:46
В Горно-Алтайске открыли смотровую площадку на горе Тугая 3
10:17
Алтайскую экс-чиновницу обвинили во взятках на 2,5 млн рублей 13
09:50
Изменилось число дней оплачиваемого отпуска у россиян 1
09:28
Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года 1
09:09
Водителей Алтайского края предупреждают о двух сутках непогоды 0
08:43
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 5
08:22
Где в Барнауле можно покататься на коньках. Инфографика 0
08:01
Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году 13
07:48
Песков назвал главное достижение России в 2020 году 14
07:35
Уголь, лимон и танцы: как избежать похмелья после Нового года 3
07:21
Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодних каникулах 6
07:11
Музыкальный критик попросил Пугачеву закончить свою концертную деятельность 2
06:50
Укрась елку. Новогодняя игра на amic.ru 5
06:36
Узнай себя: животные, которые уснули в необычных местах и странных позах 0
06:13
Особенности национального отдыха: лучшие мужские развлечения на новогодние праздники 1

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.