Голландии официально больше нет. Зачем стране сменили название

С 1 января 2020 года государства "Голландия" больше нет. Теперь его официальное наименование – "Нидерданды".
Его и должны использовать местные власти, вузы, частные компании и печатные издания. Как пишут РИА новости, власти страны сочли, что это позволит государству наконец избавиться от имиджа "рай для наркоманов и проституток".
Кроме, власти Амстердама ранее заявили, что намерены исключить из использования в городских указателях термин "Квартал красных фонарей". Его изменят на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города". Экскурсии по этому району также хотят прекратить.
Правительство королевства рассчитывает, что такие меры позволят и перераспределить поток туристов в Нидерландах и перенаправиить его в непопулярные до сих пор территории, так как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже задыхаются от чрезмерного наплыва любопытствующих.
Уже известно, что реформа названия страны обойдется ее бюджету в 200 тысяч евро.
Комментарии
Как розу ты не назови...
Напоминает ситуацию в неком заведении, там тоже вместо смены персонала кровати двигали.
Так вроде и были Нидерланды.
Нидерданды будут, написано же
На те вам проститутки наркотиков по самые Нидерланды!!!