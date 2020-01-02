Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

Новогодние праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые поезда были отменены, а другие добавили. Публикуем полно расписание, которое предоставил АО "Алтай-Пригород".
С 1 по 8 января 2020 года отменяются электропоезда:
– № 6021 Озерки – Барнаул, отправление в 4:34, прибытие в 5:56;
– № 6101 Депо – Барнаул, отправление в 7:04, прибытие в 7:43;
– № 6020 Барнаул – Красный Боец, отправление в 18:36, прибытие в 20:36;
– № 7105 Заринская – Барнаул, отправление в 6:50, прибытие в 8:25.
5 января 2020 года:
– № 6227 Заринская – Барнаул, отправление в 14:40, прибытие в 16:47.
6 января 2020 года:
– № 6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55.
9 января 2020 года:
– № 6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.
2 и 7 января 2020 года назначаются поезда:
– № 6111 Барнаул – Ребриха, отправление 9:04, прибытие в 12:06;
– № 6112 Ребриха – Барнаул, оправление в 13:38, прибытие в 16:36.
6 января 2020 года:
– № 6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.
8 января 2020 года:
– № 6227 Заринская – Барнаул, отправление в 14:40, прибытие в 16:47.
9 января 2020 года:
– № 6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55.
Все остальные поезда будут ходить по прежнему графику. С 10 января 2020 года расписание всех пригородных поездов будет восстановлено в соответствии с действующим расписанием.
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