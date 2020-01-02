Четверг, 2 Январь, 14:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
24см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Связано это с новогодними каникулами

Новогодние праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые поезда были отменены, а другие добавили. Публикуем полно расписание, которое предоставил АО "Алтай-Пригород". 

Отменяются поезда:

С 1 по 8 января 2020 года отменяются электропоезда:

– №6021 Озерки – Барнаул, отправление в 4:34, прибытие в 5:56;
– №6101 Депо – Барнаул, отправление в 7:04, прибытие в 7:43;
– №6020 Барнаул – Красный Боец, отправление в 18:36, прибытие в 20:36;
– №7105 Заринская – Барнаул, отправление в 6:50, прибытие в 8:25.

5 января 2020 года:
– №6227 Заринская – Барнаул, отправление в 14:40, прибытие в 16:47.

6 января 2020 года:
– №6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55.

9 января 2020 года:
– №6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.

Назначаются поезда:

2 и 7 января 2020 года:
– №6111 Барнаул – Ребриха, отправление 9:04, прибытие в 12:06;
– №6112 Ребриха – Барнаул, оправление в 13:38, прибытие в 16:36.

6 января 2020 года:
– №6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.

8 января 2020 года:
– №6227 Заринская – Барнаул, отправление в 14:40, прибытие в 16:47.

9 января 2020 года:
– №6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55.

Все остальные поезда будут ходить по прежнему графику. С 10 января 2020 года расписание всех пригородных поездов будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:56
Когда первый рабочий день в 2020 году? 1
13:28
Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
12:56
Голландии официально больше нет. Зачем стране сменили название 5
12:03
В Алтайском крае увеличили размер пособия детям погибших военнослужащих 0
11:44
Украинский ведущий назвал Зеленского "убожеством" и "отрыжкой советской эпохи" 3
11:17
Загадочный вирус, поражающий легкие, распространяется в Китае 1
10:51
В каких аптеках Барнаула с Нового года получать льготные лекарства 2
10:04
Барнаульцев приглашают на семейный праздник с конкурсами и подарками 0
09:48
Нарколог назвал смертельно опасные способы борьбы с похмельем 3
09:18
Ешь и веселись, но не толстей! Как не набрать лишних кг на новогодних каникулах 4
08:39
Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит зимой 2020 3
08:03
Чудеса случаются: россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей 8
07:43
Непривычная ситуация. Что происходило с рублем в 2019 году и чего ожидать в 2020-м 6
07:04
Неземной пин-ап: "Роскосмос" выпустил необычный календарь 3
06:46
Кто платит за новогоднюю иллюминацию, украшающую город 1
06:21
Овны, готовьтесь: какие самые несчастливые знаки зодиака по гороскопу на 2020 год? 0
06:05
Потепление до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 января 0
21:09
Барнаульцы сообщили о массовой драке у ТРЦ "Европа" 14
20:50
Папа Римский извинился за "плохой пример" после видео с женщиной 2
20:29
Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж 13
19:44
Сумку с 10 млн рублей украли в магазине у пенсионерки в Москве 6
19:16
Деду Морозу пришлось стать скалолазом, чтобы подарить детям чудо 0
18:25
Фейерверк запустили в толпу людей у главной елки Канска. Видео 1
17:59
Житель Барнаула лишился денег при покупке редкой монеты 6
17:18
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года. Видео 8
16:45
1,5 тысячи полицейских дежурят на новогодних праздниках в Алтайском крае 3
16:14
Вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей в Приморье 10
15:39
Предельную сумму долга по кредитам россиян уменьшили еще сильнее 0
14:57
Жириновский требует освободить Цзянькуя и разрешить клонирование 3
14:29
Правила регистрации автомобилей изменили в России 0
13:57
С банков начали взимать комиссию за переводы по номеру телефона 6
13:09
Неправильный сон повышает риск смертельного заболевания 0
12:25
Доктор Мясников назвал видимые признаки рака 5
11:37
СМИ: балкон барнаульца загорелся от выстрела фейерверка 10
11:14
Утром 1 января в Барнауле прошла пробежка против пьянства 18
10:46
В Горно-Алтайске открыли смотровую площадку на горе Тугая 3
10:17
Алтайскую экс-чиновницу обвинили во взятках на 2,5 млн рублей 13
09:50
Изменилось число дней оплачиваемого отпуска у россиян 1
09:28
Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года 1
09:09
Водителей Алтайского края предупреждают о двух сутках непогоды 0
08:43
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 5
08:22
Где в Барнауле можно покататься на коньках. Инфографика 0
08:01
Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году 13
07:48
Песков назвал главное достижение России в 2020 году 14
07:35
Уголь, лимон и танцы: как избежать похмелья после Нового года 3
07:21
Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодних каникулах 6
07:11
Музыкальный критик попросил Пугачеву закончить свою концертную деятельность 2
06:50
Укрась елку. Новогодняя игра на amic.ru 5
06:36
Узнай себя: животные, которые уснули в необычных местах и странных позах 0
06:13
Особенности национального отдыха: лучшие мужские развлечения на новогодние праздники 1

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.