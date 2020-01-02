Все трассы в Алтайском крае открыли для движения

Введенные из-за непогоды 1 января ограничения на дорогах Алтайского края сняты. Сейчас движение разрешено во всех направлениях региона и для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
Напомним, вечером 1 января в регионе из-за сильного ветра и снегопада было введено ограничение движения транспорта на трассах К-18 (Алейск – Чарыш), К-03, К-09 в Поспелихинском, Курьинском, Змеиногорском, Третьяковском и Рубцовском районах.
Несмотря на то, что трассы открыты для движения, спасатели просят водителей быть осторожными на дорогах.
В МЧС сообщили, что за минувшие сутки спасателей три раза вызывали на помощь по ликвидации последствий ДТП в городе Барнауле, Красногорском и Целинном районах Алтайского края.
"Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важно научиться правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Таким образом можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления", – отмечают в МЧС.
Если вдруг вы стали свидетелем ЧП или сами оказались в ситуации, угрожающей вашей жизни, звоните на единый телефон экстренных служб 112.
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