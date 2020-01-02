Полиция Барнаула ведет проверку по сообщениям о массовой драке около ТРЦ

В УМВД Барнаула назначена проверка по сообщениям о массовой драке днем 1 января, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, отметив при этом, что никаких сообщений по факту драки в полицию не поступало.
Напомним, в среду телеканал "Катунь 24" сообщил о массовой драке возле ТРЦ "Европа" рядом с входом в аквапарк.
По словам очевидцев, в драке участвовали около 50 человек.
Комментарии
На Новый год, в период усиления несения службы, возле ТРЦ "Европа" дрались 50 человек и полиция не в курсе? Это интересно. В драке, в которой участвовало 50 человек, нет ни одного серьезно пострадавшего? Интересная драка. Никто не выстрелил, ни нож ни биту не использовал, все было по правилам? Даже до полиции не дошло. Очень интеллигентная драка
Это же 1 января, все были трезвые, поэтому дрались аккуратно
До первой крови, лежачих не били
Там поди и судьи были, просигнализировал, что сдаешься, сразу разнимали
Это уже не драка, а спортивное мероприятие