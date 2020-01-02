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Полиция Барнаула ведет проверку по сообщениям о массовой драке около ТРЦ

, ИА "Амител"
СМИ сообщали, что в драке участвовали около 50 человек
Полиция / Фото: www.scomstav-prom.ru

Полиция / Фото: www.scomstav-prom.ru

В УМВД Барнаула назначена проверка по сообщениям о массовой драке днем 1 января, рассказали amic.ru в пресс-службе ведомства, отметив при этом, что никакой информации по факту драки в полицию не поступало.

Напомним, в среду телеканал "Катунь 24"  сообщил о массовой драке возле ТРЦ "Европа" рядом с входом в аквапарк.  

По словам очевидцев, в драке участвовали около 50 человек.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.01.2020 15:24
гость

На Новый год, в период усиления несения службы, возле ТРЦ "Европа" дрались 50 человек и полиция не в курсе? Это интересно. В драке, в которой участвовало 50 человек, нет ни одного серьезно пострадавшего? Интересная драка. Никто не выстрелил, ни нож ни биту не использовал, все было по правилам? Даже до полиции не дошло. Очень интеллигентная драка

2.01.2020 15:27
гость

Это же 1 января, все были трезвые, поэтому дрались аккуратно

2.01.2020 15:28
гость

До первой крови, лежачих не били

2.01.2020 15:31
гость

Там поди и судьи были, просигнализировал, что сдаешься, сразу разнимали

2.01.2020 15:32
гость

Это уже не драка, а спортивное мероприятие

2.01.2020 15:42
- гость -

безнаказанно драться можно только на государственных телеканалах и в госдуме.

2.01.2020 15:46
acdc

Да нормально.Пусть молодеж силы померит.Главное честно, без ножей и кастетов.Просто, на кулаках.

2.01.2020 15:54
- гость -

Традиционная русская праздничная забава - стенка на стенку...
Да! Главное что бы без ножей и прочей подобной ерунды.

2.01.2020 16:16
- гость -

Там все в камерах. Что расследовать .где заявления

2.01.2020 16:20
- гость -

Нет тела - нет дела

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