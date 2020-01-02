Жители Барнаула и пригорода жалуются на проблемы с автобусами из-за нечищеных дорог

Жители Барнаула и пригорода жалуются на нечищеные дороги, из-за которых возникают проблемы с общественным транспортом.
В группе "Барнаул22" люди сообщают о том, что автобус маршрута № 75 более чем на час увяз в снегу на пересечении Южного Власихинского проезда и улицы Лазурной.
Попал в снежный плен и барнаульский Затон. "Дороги замело, проезда нет, общественный транспорт ждем часами", – пишут жители Затона в соцсетях.
По их словам, автобусы 40-го маршрута не выходят на линию, "люди толпами стоят на остановке. Дорожные службы не работают!" – пишут в соцсетях.
О проблемах сообщают и жители Белоярска. Дорогу замело, и вместо двух полос осталась одна. Очевидцы рассказывают, что утром автобусу пришлось уйти в сугроб, чтобы избежать ДТП.
Комментарии
Вот иду утром сегодня от Ультры через пр. Ленина, рабочие со снегоуборочной техникой чистят до асфальта всю аллею по Ленина, перехожу на нечетную сторону Ленина пешеходная дорожка до остановки по колено в снегу, далее чистят площадку у памятника Пушкину, скажите зачем чистить там где люди не ходят? Может в первую очередь прочищать пешеходные зоны? Иду дальше вычищают площадь демидовскую где стоит столб, опять вопрос для чего? Это не первая необходимость, когда буквально рядом опять у остановки снега по колено
В одном слове две ошибки. Позор
На ошибки в прессе давно уже закрываю глаза, словари Дед Мороз вроде обещал в этом году подарить многим
Все зависит от загрузки транспорта.
Ябиды карябиды
Народ, с Новым Мером!
Бросай курить, вставай на лыжи!