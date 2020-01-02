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Жители Барнаула и пригорода жалуются на проблемы с автобусами из-за нечищеных дорог

, ИА "Амител"
В новогодние каникулы общественный транспорт Барнаула ходит реже
Фото: Барнаул.22 / Виктор Ситников

Фото: Барнаул.22 / Виктор Ситников

Жители Барнаула и пригорода жалуются на нечищеные дороги, из-за которых возникают проблемы с общественным транспортом.

В группе "Барнаул22" люди сообщают о том, что автобус маршрута № 75 более чем на час увяз в снегу на пересечении Южного Власихинского проезда и улицы Лазурной.

Попал в снежный плен и барнаульский Затон. "Дороги замело, проезда нет, общественный транспорт ждем часами", – пишут жители Затона в соцсетях.

По их словам, автобусы 40-го маршрута не выходят на линию, "люди толпами стоят на остановке. Дорожные службы не работают!" – пишут в соцсетях.

О проблемах сообщают и жители Белоярска. Дорогу замело, и вместо двух полос осталась одна. Очевидцы рассказывают, что утром автобусу пришлось уйти в сугроб, чтобы избежать ДТП.

 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.01.2020 15:42
Гость

Вот иду утром сегодня от Ультры через пр. Ленина, рабочие со снегоуборочной техникой чистят до асфальта всю аллею по Ленина, перехожу на нечетную сторону Ленина пешеходная дорожка до остановки по колено в снегу, далее чистят площадку у памятника Пушкину, скажите зачем чистить там где люди не ходят? Может в первую очередь прочищать пешеходные зоны? Иду дальше вычищают площадь демидовскую где стоит столб, опять вопрос для чего? Это не первая необходимость, когда буквально рядом опять у остановки снега по колено

2.01.2020 15:57
- гость -

В одном слове две ошибки. Позор

2.01.2020 16:01
Гость

На ошибки в прессе давно уже закрываю глаза, словари Дед Мороз вроде обещал в этом году подарить многим

2.01.2020 16:11
- гость -

Все зависит от загрузки транспорта.

2.01.2020 16:28
Вася

Ябиды карябиды

2.01.2020 16:45
- гость -

Народ, с Новым Мером!
Бросай курить, вставай на лыжи!

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