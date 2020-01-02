Из Барнаула до Новосибирска теперь можно долететь на самолете

Новый авиарейс из Барнаула в Новосибирск открывает 2 января международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова. Выполнять его будет авиакомпания S7 на современном ВС Embraer 170, вместимость которого 78 пассажиров. Первый отправится в полет сегодня, 2 января 2020 года в 18-55.
В Новосибирск самолет прибудет в 18-20. Время в пути составит 50 минут.
В компании отмечают, что вылет будет осуществляться в удобное для пассажиров вечернее время, ежедневно, кроме вторника и субботы.
Стоимость билетов в одну сторону составит от 1930 рублей.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что вечерний рейс из Барнаула в Новосибирск стыкуется с рейсами на дальний Восток, в города Хабаровск, Владивосток и др. Кроме того, через Новосибирск можно будет также улететь рейсами в Москву, Санкт-Петербург и ряд популярных международных направлений, таких как Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и др.
Стыковки между рейсами составляют от 50 минут.
Комментарии
Отправление 18.55, прибытие 18.20 при продолжительности полёта 50 минут. Это как?
Празднование НГ продолжается
Блаблакар быстрее...
... И дешевле...
Ну, оооочень удобно будет , например, из центра к 18-55 добраться до аэропорта>))))))))
Забавно
19:00 уже, а что- то не летит...
Появился... Треть пути уже пролетел.