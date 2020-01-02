Вместо 50 - двое. Информация о массовой драке около ТРЦ "Европа" оказалась ложной

Информация о массовой драке около ТРЦ "Европа" в Барнауле, в которой якобы приняли участие около 50-ти человек, оказалась очень преувеличенной, сообщает телеканал "Катунь24". Телеканал смог получить видеозаписи камер наблюдения ТРЦ, на которых видно двух боксирующих парней. За происходящим наблюдают около 20-ти зевак.
Напомним, 1 января "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев сообщила о массовой драке около торгово-развлекательного центра "Европа". Однако в УМВД России по городу Барнаулу amic.ru сообщили, что сообщения по данному факту в ведомство не поступало. Тем не менее, по сообщениям СМИ полиция начала проверку.
Также в ведомстве сообщили, что личный состав УМВД России по городу Барнаулу до 10 января 2020 года работает в усиленном и круглосуточном режиме.
Ежедневно полицейские патрулируют улицы и общественные места, а также обходят жилой сектор. Также сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан на массовых мероприятиях. Вместе с тем жителей Барнаула просят и самим соблюдать правила личной безопасности.
Комментарии
Вместо 50 - двое
Как у нас в новости могут ... обмануть, если по цензурному
все, что нужно знать о российских СМИ...
а троллятинам так хотелось 50! А тут - облом Друг другу бы что ли постучали
Судить за фейки!
"Катунь 24" со ссылкой на очевидцев
Тут вопросы к очевидцам, если бы был митинг 50 человек, они сообщили бы, что 2,5 тысячи, они на 25 умножают
Если на 25 умножить, то митинг 1,5 тысячи
1250
Когда митинг, надо на 50 умножать. Это когда драка, то на 25