Сколько простоит главная елка Барнаула и когда откроют площадь Сахарова

Снежный городок на площади Сахарова будет стоять до 13 января, сообщили amic.ru в администрации Барнаула. Изменить планы может слишком теплая погода, из-за которой фигуры будут таять и угрожать безопасности горожан, пояснили в мэрии.
14 января власти приступят к демонтажу Снежного городка. Демонтаж продлится три дня и после этого площадь Сахарова будет открыта для движения транспорта. В целом же новогоднее убранство будет украшать Барнаул до конца января.
А вот городок на улице Мало-Тобольской будет радовать горожан до начала весны.
Напомним, в этом году снежный городок на площади Сахарова украшает 32-метровая искусственная ель с динамичной подсветкой, светодиодные гирлянды и иллюминация.
На площади установили четыре маленькие и одну среднюю горки, два детских ледовых аттракциона, 14 ледяных скульптур, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.
Входы в городок оформили в виде ледяных башен с подсветкой. Под колесом обозрения установили новогодний комплекс развлечений. В целом на все это потратили около 8,7 млн рублей.
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