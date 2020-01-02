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Сколько простоит главная елка Барнаула и когда откроют площадь Сахарова

, ИА "Амител"
На создание снежного городка в Барнауле потратили более 8 млн рублей
Фото Екатерина Смолихина

Фото Екатерина Смолихина

Снежный городок на площади Сахарова будет стоять до 13 января, сообщили amic.ru  в администрации Барнаула. Изменить планы может слишком теплая погода, из-за которой фигуры будут таять и угрожать безопасности горожан, пояснили в мэрии.

14 января власти приступят к демонтажу Снежного городка. Демонтаж продлится три дня и после этого площадь Сахарова будет открыта для движения транспорта. В целом же новогоднее убранство будет украшать Барнаул до конца января.

А вот городок на улице Мало-Тобольской будет радовать горожан до начала весны.  

Напомним, в этом году снежный городок на площади Сахарова украшает 32-метровая искусственная ель с динамичной подсветкой, светодиодные гирлянды и иллюминация.

На площади установили четыре маленькие и одну среднюю горки, два детских ледовых аттракциона, 14 ледяных скульптур, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.

Входы в городок оформили в виде ледяных башен с подсветкой. Под колесом обозрения установили новогодний комплекс развлечений. В целом на все это потратили около 8,7 млн рублей.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.01.2020 19:05
Она

Жуткий конус, замените его на голограмму.
И более современно и станет символом цифровизации страны.

2.01.2020 19:09
Пионер

Зачем разбирать? Закройте проезд до весны

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