Новогодняя елка в Омске упала на детскую горку

В Омске новогодняя елка упала на детскую горку. ЧП произошло 1 января, в 11 часов в сквере Молодоженов. Как пишет bk55.ru, пострадавших нет. Жители микрорайона смогли сами оттащить опасную горку от елки, чтоб дать возможность детям кататься. Но все-таки надеются найти виновников этого происшествия.
"Полюбуйтесь на фото! Диаметр, установленной ели, явно не соответствовал креплению, но это не помешало горе-работникам ее установить, руководствуясь поговоркой "и так сойдет", — возмутилась автор поста в паблике ЧП Омск.
Позже пресс-служба администрации города сообщила, что дерево пострадало от действий троих вандалов новогодней ночью.
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