Поправки в ПДД о проверках на дорогах начали действовать в России

Со 2 января 2020 года в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым водитель, оформивший электронный полис ОСАГО, может предъявить инспектору для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, например с экрана смартфона.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В свою очередь полицейский сможет проверить подлинность договора обязательного страхования, запросив информацию в автоматизированной системе.
Как напоминают РИА новости, эти поправки, хотя и были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае 2019 года, но до сих пор не были прописаны в правилах дорожного движения. И это иногда становилось причиной конфликтов между водителями и инспекторами ГИБДД.
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