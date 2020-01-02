99 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

Призы по миллиону рублей в новогодней лотерее выиграли 99 россиян, сообщает пресс-служба "Столото".
В компании отмечают, что всего в лотерее было разыграно 105 призов с выигрышем миллион рублей. Но шесть из них поделили между собой несколько участников.
Ранее стало известно, что житель Москвы выиграл рекордную сумму – один миллиард рублей в лотерею "Русское лото". Однако имя счастливчика пока неизвестно. Его ждут в столичном лотерейном центре. Также пока не известно, есть ли новоявленных миллионеров жители Алтайского края. Подоходный налог с выигранной суммы составит 13%, пояснили в "Столото".
Ранее жители Алтайского края выигрывали крупные суммы. В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, выиграл 8,7 миллиона рублей. А в 2018 году еще один барнаулец смог выиграть 232 млн рублей.
Комментарии
ну не государсвенная это лотерея
Столото принадлежит бизнесмену Армену Саркисяну, являющемуся, по версии журнала Форбс, монополистом в области лотерейного бизнеса