Два жителя Алтайского края сыграли в лотерею и стали миллионерами

Двое жителей Алтайского края выиграли в лотерею по 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании "Столото".
Они оказались в числе 99 россиян, которые выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже "Русского лото". Причем каждый из победителей потратил на билет всего по 100 рублей.
По данным организаторов, самые везучие люди живут в Москве и Московской области – там после игры в новогоднюю лотерею появилось 20 миллионеров. В Санкт-Петербурге с начала 2020 года семь миллионеров, в Республике Башкортостан – шесть, в Ростовской области – пять, а вот в Новосибирской и Свердловской областях – по четыре миллионера. Остальные победители проживают в других регионах страны.
В пресс-службе также сообщили, что всего в новогоднем тираже более 28,8 млн билетов выигрышных. А общая сумма всех выигрышей составила более 3,5 млрд рублей. Теперь победители должны оформить свой выигрыш в лотерейном центре в Москве. Подоходный налог составит 13%.
Также 1 января 2020 года лотерея "Русское лото" разыграла 1 млрд рублей. Эта рекордная за всю историю государственных лотерей сумма досталась жителю Москвы.
Напомним, ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. К примеру, в октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2018 году барнаулец смог выиграть 232 млн рублей, а вот 2016 году житель краевой столицы выиграл 8,7 миллиона рублей.
Комментарии
Замануха.