АлтГУ готовы начать строить новый корпус у площади Сахарова в 2021 году

Президент АлтГУ Сергей Землюков в интервью "Алтайской правде" рассказал о строительстве нового корпуса рядом с площадью Сахарова.
По его словам, возражения против строительства связаны с незнанием ситуации и точного места строительства. А когда люди вникают и начинают смотреть на вопрос иначе, то соглашаются с представленными аргументами. Землюков пояснил, что под застройку уйдет небольшая часть участка на улице Димитрова, напротив бассейна "Обь", а новое здание не изменит местный архитектурный ландшафт.
"Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом. Новый корпус станет украшением центра столицы края", – сказал Сергей Землюков.
Более того, у вуза больше нет других свободных участков для строительства. А новый корпус необходим, так как все действующие площади перегружены – студенты учатся и занимаются творчеством в корпусах с утра до позднего вечера.
В новом учебно-лабораторном корпусе помимо биологического, химического факультетов разместят лаборатории, которые оснащены современным оборудованием для исследований, большой конференц-зал, открытую летнюю площадку, кафе, зимний сад. По словам президента АлтГУ, здесь также можно будет проводить крупные международные конференции.
В вузе сообщили, что при положительном решении вопроса строительство нового корпуса включат в бюджет 2021 года.
Комментарии
тоесть решили часть сквера там испаганить?!
Бог даст, к этому времени не будет в университете никакого Землюкова. и сразу обнаружится, что и корпус новый не нужен, а если нужен, то ничто не мешает построить его в другом месте. А Землюкову давно пора перебраться в Рубцовск - там его уж заждались.
Главное - не где студентов учить, а чему студентов учить. Думаю, гражданину Землюкову этим, в первую очередь, стоит озаботиться. А не выпускать оболдуев с корочками и с непомерными запросами.
А места в городе достаточно, вон - сколько заводов разбомбили, один АМЗ чего стоит, стройте там.
Там пятизвездочный отель или бордель строить хотели рядом?
Все перечисленные помещения, которые там будут они для студентов и учёбы? Прочитайте ещё раз. Они так необходимы?
Господи, помоги Барнаулу, избавь его от неумных стяжателей! Ибо к кому нам еще обратиться...
Одни бездари.