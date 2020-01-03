Миллиардер раскритиковал низкие российские зарплаты и пенсии

Из-за низких пенсий и зарплат увеличить ВВП в России становится невозможным. Об этом Forbes заявил президент Crocus Group Араз Агаларов.
"Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать", – сказал Агаларов.
По его словам, в стране налажено налоговое администрирование, так как собираемость растет. Он считает, что "налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо, и с ним что-то надо делать". Причем чем раньше власти поймут, что налоговую нагрузку надо снижать, тем лучше будут результаты.
Араз Агаларов – российский и азербайджанский предприниматель, владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году он занял 51-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России". Его компания была инвестором строительства станции метро "Мякинино", пешеходного моста через Москву-реку, генподрядчиком строительства стадионов к ЧМ по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону. Сейчас Crocus Group – генеральный подрядчик строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
Комментарии
Ну так поделись. Чего зря языком чесать.
Сборами и поборами не сделаешь государство сильным и процветающим. Вот только в течение двадцати лет правления Владимира Владимировича, он этого понять не может. Был город Вавилон Великий, подобие нашей Москвы, но в течение одной ночи, он был разрушен, а сейчас там среди камней, ползают змеи и ящерицы.
Интересно а своим работникам он какие зарплаты платит?
- гость -
Ну так поделись. Чего зря языком чесать.
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гость, твое предложение, равносильно тому, что ты почистишь российский общественный сортир за свои деньги, а через неделю он будет зас-ран еще больше. Здесь нужен другой подход.
А что это вдруг такие прозрения приключаются? Или гражданин президент перестал заботиться о своих сиротках за счёт госбюджета? Подряды по утроенным сметам перестал предоставлять? Олимпиады-спартакиады кончились?
Так, глядишь, и работать придётся на общих основаниях. Неприятность какая.
Вся гос система громозка .Тормозит развитие и порождает поборы.
3.01.2020 11:45
- гость -
А что это вдруг такие прозрения приключаются?
Работает на госконтрактах.
Хочет больше денег за те же работы.
Возможно, работяги бухтят.
Вот и "радеет" о них. Чтобы слышали и понимали.
Авось частичка и работягам перепадет.
Непонятно, он в майских указах что-ли сомневается? А не засиделся ли этот умник в миллиардерах?
Чего напали то на него?.. он все правильно сказал.
Это к этому Азару приезжал на день рождения в Москву де Ниро,который открыл сеть ресторанов по всему миру?