Названы четыре главных симптома, которые нельзя игнорировать

Любой симптом, который возникает внезапно и беспокоит, означает, что нужно обратиться к врачу, считает Нейт Фавини, доктор медицинских наук, терапевт в Сан-Франциско и главный медицинский директор Forward. Специалист выделяет несколько главных признаков, которые не стоит игнорировать.
Среди них сильная головная боль. "Острая головная боль, которая напоминает раскат грома? Самая сильная головная боль в вашей жизни? Примите это всерьез и как можно скорее обратитесь к врачу. Это может быть признаком кровотечения в вашем мозге или инсульта", – цитирует Фавини "Медикфорум".
Во-вторых, врач выделяет внезапную потерю слуха. Причиной этого может быть ушная сера или попадание воды в ухо после принятия душа. Однако, по словам доктора, это может произойти и из-за опухоли слухового нерва, а также быть симптомом инсульта.
В-третьих, это вздутие живота и жгучая боль в верхней средней части живота. По словам Нейт Фавани, это может быть признаком язвы желудка. Если болит в нижней правой части живота и наблюдается вздутие, то это может говорить об аппендиците. Чтобы выяснить истинную причину проблемы, стоит проконсультироваться с врачом.
Четвертый симптом, который должен насторожить, это головокружение. Особенно если оно сопровождается кровотечением. "Головокружение, которое становится намного сильнее, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону, также опасно. У него может быть неврологическая причина или инсульт", – отмечает Фавани.
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Мы все умрем
а иные даже ничего и не почувствуют