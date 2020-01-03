В Барнауле заработали первые пункты сбора новогодних елок

С 3 января в Барнауле начинают работать первые пункты сбора новогодних елок, сообщается в группе организаторов "Мусора. Больше. Нет".
Отдать елки уже сейчас можно будет рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" – на Правобережном тракте, 25, у летнего павильона "Стройдвор", а также на Павловском тракте, 192а/1, у летнего павильона "Сад". Эти точки будут работать до 20 января.
Перед сдачей елок организаторы просят очистить деревья от игрушек и мишуры.
Куда еще можно увезти елки?
Также с 8 по 20 января 2020 года елки можно сдать по адресам, которые вы можете увидеть на карте.
Эти пункты приема организовали ТСН "Павловский тракт, 203", управляющие компании "Забота" и "Сибирский Альянс". Организаторы не исключают, что позже к этой акции могут присоединиться и другие компании.
С 18 января с 11:00 до 13:00 пункты приема будут работать на площади Октября в "Зеленом сквере", около ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а), на улице Балтийская, 53, рядом с ЖК "Времена года" (пр. Энергетиков, 2), на площади Народная, рядом с ТРЦ "Огни".
Куда отвезут елки с пунктов сбора?
1. В конюшни. Еловая хвоя – хорошая витаминная подкормка для лошадей зимой. Привезенного объема деревьев хватает до весны.
2. На производство. ЛХК "Алтайлес" доставит собранные елки на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их используют в технологическом процессе производства плит MDF.
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