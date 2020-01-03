На видео попал момент, как житель Омска подорвался при запуске фейерверка

Житель Омска по неосторожности выстрелил в себя фейерверком, когда пытался его запустить, сообщает местное издание "Город55".
Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе одного из домов города. На видео, которое разместили в Youtube, видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взорвалась в руках у мужчины, а его отбросило в сторону.
Свидетель произошедшего предположил, что пострадавший обошелся без серьезных травм. После случившегося ему помогли подняться, мужчина покинул место ЧП самостоятельно.
Ранее amic.ru сообщал, что 1 января в Омске новогодняя елка упала на детскую горку. Жители микрорайона смогли сами оттащить ее от горки, чтобы дать возможность детям кататься. Позже в администрации города сообщили, что дерево пострадало в новогоднюю ночь от рук неизвестных вандалов.
Комментарии
Там ребенок
Слава Богу, в этот год, грохота на Новый год, было очень мало - обнищал народишко.
Премию Дарвина ему.
Какие вандалы... Сляпали елку кой как она и шваркнулась
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