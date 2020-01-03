Барнаульцам предлагают обменяться новогодними подарками

Жителей Барнаула приглашают поучаствовать в гифткроссинге – сделать подарок незнакомому человеку и получить сюрприз в ответ, сообщает пресс-служба мэрии города.
Для этого нужно подготовить подарок, приложить к нему открытку с поздравлениями и принести в краеведческий музей по адресу улица Ползунова, 46. Здесь же можно взять подарок взамен.
Организаторы акции отмечают, что в качестве презента не стоит приносить скоропортящиеся продукты, предметы возрастной категории 18+, хрупкие вещи, животных и растения. Также не примут подарки без упаковки.
Акция продлится до 13 января, до празднования Старого Нового года.
Комментарии
Раньше это звучало как - махнем не глядя.