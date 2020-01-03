На Алтае пьяный водитель врезался в машину туристов. Есть пострадавшие

Вечером 2 января в Горно-Алтайске на перекрестке столкнулись автомобили Toyota Carina и Toyota Allion. В ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.
Авария произошла около дома № 53 по улице Чорос-Гуркина. Автомобиль Toyota Carina, за рулем которого был пьяный 20-летний житель Горно-Алтайска, ехал со стороны улицы Проточной в направлении автовокзала.
Парень выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Allion, за рулем находился 23-летний житель Новосибирска, он в этот момент поворачивал налево. После столкновения Toyota Carina отлетела на опору светофора и опрокинулась на проезжей части.
В республиканскую больницу с травмами доставили пассажира автомобиля Toyota Allion — жительницу Новосибирска 1998 года рождения и водителя автомобиля Toyota Carina. Госпитализация им не потребовалась. Уточняется, что водитель Toyota Allion был трезвый.
Проводится административное расследование. В отношении водителя Toyota Carina составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
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