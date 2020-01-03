Опубликовано видео падения горящего мужчины с крыши дома в Санкт-Петербурге

Телеканал РЕН ТВ разместил видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного дома в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 2 января.
Горящий человек упал на женщину, которая шла по тротуару и несла в руках кота. От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщину госпитализировали с травмой ноги.
По словам очевидцев, погибший – славянской внешности, на вид лет 30, в черной запачканной одежде, пишет РИА "Новости". Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии
Судя про видео скорее всего специально
Что с котом???