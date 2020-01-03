Алтайские пожарные спасли парня из горящего дома

Днем 2 января в Камне-на-Оби произошел пожар в частном доме, в котором находились люди, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту приезда пожарных их здания валил дым, их входной двери выбежал "закопченный" хозяин дома. Оказалось, что в помещении еще находится парень. Спасателям удалось вовремя вывести его из дома, пока он не надышался опасного дыма.
"Парень, находившийся внутри задымленного помещения, пытался что-то сделать с огнем быстро распространявшемуся по горючему наполнению в деревянной перегородке между печью и комнатой. Дыма еще было не много, поэтому он не успел надышаться "смертельно" для организма и в госпитализации не нуждается, как отметили работники скорой медицинской помощи" — отметил начальник 54 пожарно-спасательной части Игорь Матерн.
По оценке специалистов, предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.
За прошедшие сутки на территории Алтайского края пожарно-спасательные формирования ликвидировали 17 пожаров, согласно данным ГУ МЧС России по региону.
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