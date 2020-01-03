Сказка продолжается. Куда в Барнауле сходить с детьми на новогодних каникулах

Впереди еще несколько дней новогодних каникул. Если вместе с детьми вы побывали на елке, покатались с горки и на коньках, то на этом праздничные развлечения не заканчиваются. Рассказываем, куда еще можно сходить всей семьей на выходных.

Кино

Все дети любят мультфильмы. Посмотреть на приключения давно полюбившихся героев можно в сказке "Иван Царевич и Серый Волк 4" (6+). На этот раз в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз?

С 21 декабря в кинотеатрах идут "Фиксики против кработов" (6+). В конце ноября 2019 года на экраны вышло "Холодное сердце II"(6+), долгожданное продолжение сказки про сестер Анну и Эльзу. В прокате мультфильм будет до 8 января, поэтому если вы не успели посмотреть его на экране, время еще есть.

С 1 января 2020 года в кинотеатрах выходит "Щенячий патруль: скорей спешим на помощь" (6+).

Спектакли и концерты

В театре кукол "Сказка" с 31 декабря по 4 января пройдет спектакль "Снежная почта". Маленькому снеговичку поручили ответственное дело: отнести письмо Деду Морозу. На пути снежного персонажа ожидают много интересных приключений.

А вот с 5 по 8 января в театре ждут на спектакле "Времена года" (0+). История о маленьком зайчике, который познает мир и чудеса природы. Представление проходит не на большой сцене, а в "Театре на подушках", где дети могут играть, общаться с куклами и чувствовать себя полноценными участниками действа.

"Богатырь Степан Ромашкин" – еще один детский спектакль от "Сказки". Степану Ромашкину предстоит пройти настоящие богатырские испытания, помочь русскому народу, влюбиться в дочь морского царя и наконец-то поверить в свои силы.

В театре музкомедии со 2 по 7 января ждут на спектакле "Площадь картонных часов" (0+). Сюжет строится вокруг приключений девочки Вафельки в городе, который создал из картона мастер шляпных дел по имени Тулья.

В театре Драмы со 2 по 7 января будет "Космический Новый год". Папа Вали и Юры космонавт, и впервые он не может встретить Новый год со своей семьей. И тогда дети решают лететь к папе на космическую станцию на построенной ими ракете.

В Молодежном театре до 8 января предлагают посмотреть на всеми любимую "Золушку" (6+). Спектакль по-своему рассказывает самую знаменитую историю любви с первого взгляда.

В алтайской филармонии с 3 по 7 января ждут на новогоднем представлении "Снегурочка" (0+), а в концертном зале "Сибирь" 4, 5 и 6 января детей и взрослых приглашают на концерт "Чиполлино" (0+).

Мастер-классы

В ТРЦ GALAXY 4 января пройдет мастер-класс по созданию войлочной картины "Ночь перед Рождеством". Взрослых и детей от 7 лет научат технике войлочной акварели. Стоимость выдаваемых материалов входит в цену билета и составляет около 500 рублей. Начало в 13:00.

5 января в этом же ТРЦ ждут на мастер-классе по созданию картины маслом "Маковое поле". Каждый участник поработает со структурной пастой, а также сможет прописать поверх неё маслом детали сюжета. Стоимость выдаваемых материалов входит в цену и составляет около 600 рублей. Начало в 17:00.

Выставки

В Российско-немецком доме работает выставка-ярмарка "Рождественские традиции". Здесь можно найти необычные новогодние подарки, которые своими руками создали алтайские ремесленники. Помимо новогодних игрушек и елочных украшений на ярмарке продают тканые коврики, дорожки и палантины, деревянную расписную и керамическую посуду, панно и картины, подарочные открытки, керамические украшения и многое другое. 0+

В Художественном музее работает выставка войлочных игрушек "Зимняя сказка". В экспозиции более 30 объемных композиций и авторских кукол Натальи Кровяковой. Ее войлочные персонажи – герои известных мультиков и сказок. Цена: 5-30 рублей. 6+

В музее "Город" стоит посетить выставку "Волшебство советской елки" с елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигуры Дедов Морозов и Снегурочек, стеклянные гирлянды, новогодние открытки и плакаты. Цена: 20-45 рублей. 6+

Спорт

Научиться фигурному катанию предлагают на открытом катке в парке спорта им. А. Смертина. Здесь пройдут уроки от профессиональных педагогов.

С 1 по 7 января всех желающих научат базовым элементам фигурного катания. Тренировки будут проходить с 13:00 до 14:00. Для постоянных участников сделают паспорта, где будут фиксировать успехи ученика.

7 января в парке спорта будет праздник, и лучших фигуристов наградят сертификатами на бесплатное посещение катка.