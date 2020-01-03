Врач рассказал, как быстро убрать живот после новогодних праздников

Доктор Михаэль Деспегель считает, что если следовать трем простым правилам, то за несколько недель можно уменьшить обхват талии на пять сантиметров, пишет "Российская газета".
Во-первых, два раза в неделю нужно практиковать кардиотренировку. Во-вторых, два раза в неделю следует делать силовые упражнения, которые позволят укрепит мышцы и "стабилизировать осанку".
В-третьих, нужно четыре дня в неделю питаться правильно, то есть стараться снижать калорийность рациона. А оставшиеся три дня недели отдыхать от физических упражнений и строгой диеты. Хотя это не значит, что в эти дни можно дать себе волю и поесть высококалорийной вредной еды.
Такая формула из трех простых правил, по мнению врача, поможет не только похудеть, но и улучшить самочувствие.
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