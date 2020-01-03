Алтайские дайверы нарядили елку на дне Телецкого озера

Подводный коллектив дайв-станции "Зазеркалье" Алтайского биосферного заповедника записали необычное поздравление с Новым годом. Для этого они погрузились на дно Телецкого озера, нарядили там елку и сняли происходящее на видео.
"Присоединяйтесь к нашему новогоднему настроению и праздничным декопроцедурам! Желаем устойчивой жизненной позиции (желательно в триме), неисчерпаемого газового (и не только) резерва, надежных бадди под водой и в жизни, достижения новых высот и глубин, выполнения всех планов (декомпрессионых в том числе)!" – говорится в поздравлении в группе заповедника в "ВКонтакте".
Комментарии
драйверы или дайверы ?
3.01.2020 16:10
гость
Сотрудники АМИК - жертвы ЕГЭ.
Алтайские водители....
Круто! Водилы на дне!
Там и так мусора много
Драйвера тогда уж