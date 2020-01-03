Российская авиакомпания признана самой пунктуальной в мире

Компания "Аэрофлот" признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире в 2019 году. К такому выводу пришли аналитики фирмы Cirium, сообщает ТАСС.
Специалисты проанализировали 290 тыс. рейсов "Аэрофлота". Выяснилось, что 86,7% из них были выполнены вовремя.
"По сравнению с прошлогодними показателями "Аэрофлот" стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить свою оперативность", – заявил гендиректор Cirium Джереми Боуэн.
На втором месте рейтинга оказалась японская компания ANA (пунктуальность на 86,26% рейсах) и американская Delta Air Lines (85,69%).
Комментарии
Самой лучшей признана австралийский quantum
Советский карлик , самый высокий........................хе-хе.