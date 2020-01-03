"Мне просто не повезло". Больной раком онколог Павленко написал прощальный пост

Хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, опубликовал прощальный пост в Facebook. Он написал, что ему не повезло, но другие больные раком люди не должны сдаваться.
"Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло", – написал Андрей Павленко.
Его жена Анна рассказала "МК", что о том, что болезнь не победить, стало понятно два месяца назад. Сейчас семья всячески поддерживает Андрея. "Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать", – сказала Анна.
Напомним, в марте 2018 года у Андрея Павленко, хирурга-онколога клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова, диагностировали онкологию. С тех пор он стал вести подкаст и видеодневник "Жизнь человека" на сайте "Такие дела", где рассказывал о лечении и борьбе с болезнью.
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