На Алтае во время новогоднего застолья сельчанин ударил топором своего обидчика

1 января 2020 года медики больницы Улаганского района сообщили в дежурную часть местного отделения МВД о том, что к ним с ранением головы в тяжелом состоянии доставили 37-летнего жителя села Балыктуюль. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что сельчанин пострадал во время новогоднего застолья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.
Сотрудники полиции установили, что между потерпевшим и 34-летним подозреваемым, которые находились в гостях, произошел конфликт. Подвыпивший мужчина вспомнил старые обиды и стал нецензурно выражаться в адрес своего обидчика. Разозлившийся сельчанин в ответ на оскорбления взял топор, который стоял около печки, и нанес им не менее двух ударов по голове потерпевшего.
После произошедшего подозреваемый испугался и скрылся с места происшествия. Однако полицейские установили его местонахождения через несколько часов и задержали.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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