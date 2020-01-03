На Алтае построили мегагорку, на которой ледянки разгоняются до скорости автомобиля

Мегагорку с 300-метровым выкатом построили на турбазе "Ясная поляна", которая находится в нескольких километрах от села Новоегорьевское Егорьевского района. Как отмечают создатели горки, максимальная скорость спуска ледянки достигает скорости автомобиля.
Пункт проката ледянок здесь работает с утра до глубокой темноты, сообщает "Алтайтурцентр". Час аренды в выходные и праздники стоит 300 рублей, в будни – 200 рублей.
За экстремальными ощущениями сюда приезжают не только со всего Алтая, но и из соседних регионов.
Комментарии
в травме всех примут