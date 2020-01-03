На алтайской трассе жестко столкнулись пять автомобилей

Днем 3 января на алтайской трассе А-322 в Калманском районе столкнулись пять автомобилей, сообщили очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
Авария произошла недалеко от села Кубанка. Судя по фото, после ДТП две смятые иномарки оказались в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики.
Очевидцы аварии утверждают, что в аварии есть пострадавшие. Однако официальной информации об этом ДТП пока не поступало. Подробности уточняются.
ДТП в Калманском районе / Фото: vk.com/incident_22
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