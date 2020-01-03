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На алтайской трассе жестко столкнулись пять автомобилей

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие

Днем 3 января на алтайской трассе А-322 в Калманском районе столкнулись пять автомобилей, сообщили очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".

Авария произошла недалеко от села Кубанка. Судя по фото, после ДТП две смятые иномарки оказались в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. 

Очевидцы аварии утверждают, что в аварии есть пострадавшие. Однако официальной информации об этом ДТП пока не поступало. Подробности уточняются.

 

ДТП в Калманском районе / Фото: vk.com/incident_22

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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