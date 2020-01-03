Названы регионы, в которых люди чаще всего ругаются матом

Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал, в каких городах России чаще всего в общении используют ненормативную лексику.
Для этого провели опрос в городах с населением более 250 тыс. человек. У респондентов спрашивали, как часто в разговорах они используют нецензурные выражения и ненормативную лексику. Оказалось, что "часто" и "довольно часто" это наблюдают в общей сложности 18% жителей крупных и средних городов страны.
Чаще всего матом ругаются в таких городах, как Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут. А вот реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
Исследователи также сопоставили эти данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах. Выяснилось, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются более низким уровнем жизни населения, плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью. В таких городах люди чаще берут кредиты.
А вот в городах с "чистой" речью все наоборот — более высокий уровень жизни, заметная забота о собственном здоровье, спрос на платную медицину и банковские вклады, интерес к личностному развитию и высшему образованию и проч.
В то же время в городе с распространенной ненормативной лексикой наблюдается высокая активностью в части создания малого и среднего бизнеса. Здесь намного большее людей готовы открывать собственные предприятия.
"С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели", — считает Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
Комментарии
Как увижу Владимира Владимировича, да еще когда он говорит, то нецензурные слова лавиной и удержаться не возможно.
3.01.2020 20:56
Гость
Как увижу Владимира Владимировича, да еще когда он говорит, то нецензурные слова лавиной и удержаться не возможно.
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Не смотри на ВВ
3.01.2020 21:03
- гость -
У нее только две кнопки на телевизоре работают..