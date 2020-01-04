Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

Росстандарт в течении 2019 года проводил проверки качества топлива на АЗС по России и представил рейтинг автозаправок с нарушениями требований к качеству продукта.
Перечень опубликован на сайте ведомства в разделе "Документы". В него попали 157 АЗС. Наибольшее количество недобросовестных предпринимателей было выявлено по несоответствию заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле для дизельного топлива.
Также в некачественном продукте часто находили превышенное содержание серы.
В Росстандарте подчеркнули, что проверки проводились по всей России, в том числе на заправках в Дагестане и Крыму.
Комментарии
Закройте на всегда. Слабо .