Жительница Урала продает тысячную купюру за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска продает тысячную купюру с красивым серийным номером за семь млн рублей, пишет "Ura.ru".
Номер банкноты — шесть семерок подряд и ноль полностью повторяет ее стоимость, заявленную в объявлении.
"Как человек, хорошо разбирающийся в этой теме, скажу что цена этой банкноты - ровно 1000 рублей. Если бы были все семерки, то с учетом убитого состояния - около 7-8 тысяч рублей", — написал один из пользователей социальных сетей.
Покупатель на коллекционную банкноту пока не нашелся.
Комментарии
Дурней себя ищет. Она исходит из того, что тот, кто заработал несколько сотен миллионов, наверняка тупой и может выкинуть 8 миллионов за бумажку. Он ведь так и зарабатывал всегда
Амик, ну зачем этот бред печатать?
Такой же как про монету с провернутым штампом, где "продавец отказался от обмена на квартиру в Москве".
У меня есть купюры из всех единиц и девяток, даже им цена копейки.
А если вы все странные объявления хотите перепечатать, пр поищите продажу "ничего" (на фото пустые ладошки) за 9 999 999 999 руб.
Вот уж тема! Может, купите себе.