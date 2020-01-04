Избиение заключенных сотрудниками кузбасской колонии попало на видео

2 января в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники СИЗО избивают заключенных на выходе из камеры. В ГУФСИН подлинность записи подтвердили.
"События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4 города Анжеро-Судженска, – сообщили в пресс-службе ведомства "Комсомольской правде". – Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу была проведена служебная проверка. Лица, причастные к данному инциденту были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь".
Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В настоящий момент устанавливаются личности виновных сотрудников.
Комментарии
Что то до избиения там как то далеко. И зачем велась съемка этого преступления?